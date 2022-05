Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

137,35 EUR +0,18% (11.05.2022, 08:29)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

144,43 USD +2,93% (10.05.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech könne auch am Dienstag weiter zulegen. Nachdem das Papier bereits am Montag nach starken Zahlen gegen den Markttrend mit einem deutlichen Plus aus dem Handel habe gehen können, notiere die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens am Dienstag eine Stunde vor Handelsende erneut knapp drei Prozent im Plus.Hier dürften zum einen die starken Zahlen nachwirken, zum anderen sei einmal mehr der Einsatz des Impfstoffs von BioNTech in China thematisiert worden. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Sepp Müller, habe die Corona-Strategie Chinas scharf kritisiert. "In China werden jetzt zum wiederholten Male Millionenstädte abgeriegelt, Menschen eingesperrt, obwohl die "Zero-Covid-Strategie" augenscheinlich gescheitert ist", habe der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin gesagt. Von Gesundheitsminister Karl Lauterbach habe Müller Aufklärung darüber verlangt, ob es sich in Shanghai um eine neue tödlichere Variante des Corona-Virus handle. Die Metropole befinde sich seit mehr als sechs Wochen in einem strengen Lockdown, Millionen Menschen seien noch immer in ihren Wohnungen eingesperrt.Der CDU-Politiker habe auch gefragt, ob die Impfdurchbrüche auf den chinesischen Impfstoff zurückzuführen seien und ob Deutschland China überschüssigen mRNA-Impfstoff wie den von BioNTech/Pfizer anbiete, um den Menschen dort zu helfen. "Der Aktionär" habe zu dem Thema in der Vergangenheit bereits des Öfteren berichtet: "BioNTech: Gibt China bald grünes Licht?".BioNTech befinde sich weiterhin auf Kurs. "Der Aktionär" bleibe langfristig zuversichtlich. Sollte es tatsächlich zu einem China-Deal kommen, würde dies wohl für ordentlich neuen Schwung bei der Aktie sorgen. Spannend werde es zudem, wenn das Unternehmen im laufenden Jahr weitere Daten zu seinen Onkologie-Projekten veröffentliche. (Analyse vom 10.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link