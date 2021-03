Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bereite die Entsendung von Experten nach Russland zur Inspektion von Produktionsstätten des Covid-Impfstoffs Sputnik V vor. Das habe EMA-Chefin Emer Cooke am Dienstag bei einem virtuellen Treffen mit dem Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments mitgeteilt. Auch Kliniken, in denen Sputnik V verwendet werde, sollten besucht werden. Nach russischen Angaben sei die EMA-Inspektion für Mitte April vorgesehen.Die EMA habe Anfang März ein Prüfverfahren für Sputnik V im Rahmen einer Rolling Review begonnen. Dabei würden Testergebnisse bereits geprüft, auch wenn noch nicht alle Daten vorliegen worden und noch kein Zulassungsantrag gestellt worden sei.Cooke habe keine Angaben gemacht, wann mit einer Zulassung von Sputnik V für die EU gerechnet werden könnte. Sie habe darauf verwiesen, dass neue Impfstoffe gründlich geprüft werden müssten und ausdrücklich betont, dass für Sputnik V "dieselben Standards und Untersuchungen wie bei jeder anderen wissenschaftlichen Bewertung" angewandt würden.Zuvor habe der Chef des staatlichen russischen Direktinvestmentfonds RDIF in einem Interview erklärt, dass mit einer raschen EU-Zulassung wohl nicht zu rechnen sei. "Wenn eine Zulassung kommt - voraussichtlich nach Juni - könnten wir innerhalb von drei, vier Monaten etwa 100 Millionen Dosen für 50 Millionen Menschen in der EU liefern", habe Kirill Dmitrijew der "Berliner Zeitung" (Samstag) gesagt.Von der weiteren Entwicklung von Sputnik V profitiere die Aktie von AFK Sistema. Hintergrund: Neben dem Gamaleja-Institut, das den Impfstoff entwickelt habe, solle auch die Firma Binnopharm an der Produktion beteiligt werden. An Binnopharm halte AFK Sistema Anteile.DER AKTIONÄR habe das Papier von AFK Sistema im August vergangenen Jahres bei 4,68 Euro zum Kauf empfohlen. Derzeit notiere der Titel bei 7,50 Euro. Derzeit konsolidiere die Aktie. Anleger lassen die Gewinne laufen, sichern die Position aber weiter mit einem Stopp bei 5,60 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)