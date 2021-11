(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die europäische Arzneimittelbehörde EMA habe grünes Licht gegeben für die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer/BioNTech für Kinder ab fünf Jahren in Europa. Das habe die EMA am Donnerstag in Amsterdam bekannt gegeben. Es werde der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen werde.Der zuständige EMA-Ausschuss habe am Donnerstag eine Erweiterung der Zulassung empfohlen. Die finale Entscheidung müsse noch von der Europäischen Kommission gefällt werden, dies gelte aber als Formsache. Bislang sei das Vakzin in der Europäischen Union ab zwölf Jahren zugelassen.Kinder würden zwar nur höchst selten an Covid-19 erkranken. Doch, so würden die EMA-Experten sagen, auch sie könnten schwer krank werden. Die Vorzüge der Impfung seien daher höher zu bewerten als mögliche Risiken.Kinder ab fünf Jahre sollten von dem BioNTech/Pfizer-Impfstoff nur ein Drittel der Erwachsenen-Dosis erhalten und zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. Die EMA habe betont, dass das Vakzin nach Studien sicher und effektiv sei. Bisher seien keine schweren Nebenwirkungen festgestellt worden, allenfalls milde Reaktionen wie Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Die Experten hätten seit Oktober Studien der Hersteller geprüft.Die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs auf für Jüngere dürfte die Impfungen in Deutschland noch einmal deutlich ankurbeln. Die BioNTech-Aktie habe direkt nach der Meldung angezogen.DER AKTIONÄR bleibe ganz klar optimistisch.Anleger lassen die Gewinne bei der BioNTech-Aktie laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2021)