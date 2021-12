Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

255,20 EUR +2,04% (17.12.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

287,28 USD +1,27% (17.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Neuigkeiten von der EU-Kommission am Sonntag: Demnach habe man sich mit dem Mainzer Unternehmen und dem US-Pharmakonzern Pfizer auf eine Beschleunigung der Lieferungen des Covid-19-Impfstoffes Comirnaty an die Mitgliedsstaaten einigen können. Der Startschuss solle bereits in wenigen Wochen erfolgen. Im ersten Quartal 2022 werde BioNTech/Pfizer weitere 20 Mio. Impfstoffdosen liefern, die zu den bereits geplanten 195 Mio. Dosen hinzukämen, so die EU-Kommission.Im Rahmen des dritten Vertrages mit BioNTech/Pfizer habe die Kommission und die Mitgliedsstaaten eine erste Option zur Bestellung von über 200 Mio. Dosen aktiviert. Laut der Pressemitteilung sollten auch Impfstoffe enthalten sein, die an die Omikron-Variante angepasst seien. Diese kämen wiederum zu den geplanten 450 Mio. Comirnaty-Dosen hinzu, sodass sich die Gesamtzahl der Lieferungen von BioNTech/Pfizer auf satte 650 Mio. Dosen im Jahr 2022 erhöhe.Die deutliche Erhöhung der geplanten Auslieferungen würden Pfizer und BioNTech klar in die Karten spielen. Es sei davon auszugehen, dass bei beiden Unternehmen auch im kommenden Jahr Umsätze und Gewinne sprudeln würden, was eine beschleunigte Weiterentwicklung der Forschungspipelines ermögliche. Investierte Anleger sollten bei BioNTech und Pfizer an Bord bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und Hebel-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link