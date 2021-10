Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

211,10 EUR -10,47% (01.10.2021, 15:49)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

245,8744 USD -9,93% (01.10.2021, 15:34)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Stress für BioNTech-Aktionäre gehe weiter. Am Freitag verliere die Aktie des Mainzer Impfstoffherstellers im vorbörslichen Handel in New York sechs Prozent und falle unter die 100-Tage-Linie (280,39 Dollar). Der Grund: Das Covid-Mittel Molnupiravir von Merck könnte ein Gamechanger bei der Covid-Therapie sein.Der antivirale Wirkstoff von Merck und Ridgeback Biotherapeutics habe den Firmen zufolge bei der Zwischenanalyse einer abschließenden Phase-III-Studie bei den Probanden ein um die Hälfte abgesenktes Risiko gezeigt, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen oder gar an Covid zu sterben. Merck strebe nun für die Pille eine Notfallzulassung in den USA an.Die Befürchtung der BioNTech-Aktionäre: Ein Medikament gegen Covid werde dafür sorgen, dass die Zahl der Impfungen nun deutlich zurückgehen werde.Das Chartbild von BioNTech trübe sich damit weiter ein. Sollte der GD100 nachhaltig unterschritten werden, könnte es schnell bis auf 242 Dollar abwärts gehen. Dort verlaufe eine bedeutende horizontale Unterstützung. Halte auch diese Marke nicht, rücke als nächstes die 200-Tage-Linie bei 199 Dollar in den Fokus.Langfrist-Anleger bleiben besonnen und beachten den Stopp bei 140 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 01.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.