Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

95,97 EUR +8,05% (10.11.2020, 12:25)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

104,80 USD +13,91% (10.11.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Freude am Montag sei groß gewesen, als das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Pfizer starke Daten der finalen Studie zu ihrem Corona-Impfstoff-Kandidaten gemeldet habe. Demnach biete ihr Impfstoff einen mehr als 90%-igen Schutz vor Covid-19. Die Unternehmen wollten voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gehe von einer parallelen Beantragung der Zulassung bei der FDA und der europäischen Arzneimittelbehörde EMA aus.Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer solle rasch auch in der EU zur Verfügung stehen. Die EU-Kommission stehe kurz vor dem Abschluss eines Liefervertrags, habe der CSU-Europapolitiker Manfred Weber am Dienstagvormittag im Fernsehsender Phoenix gesagt. "Ich kann Entwarnung geben: Die Verträge werden in den nächsten Stunden unterschrieben und dann auch durch die Kommissionsbeschlüsse morgen rechtlich verankert werden", habe der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei gesagt.Die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff, erhalte er denn die Zulassung, sei sicher. Anleger, die zuletzt Teilgewinne mitgenommen hätten, sollten den Rest der Position in jedem Fall weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link