Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Pfizer und BioNTech hätten heute die Studienergebnisse bekannt gegeben, die das Neutralisierungspotenzial von Probanden-Seren untersuche, die mit dem Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoff BNT162b2 geimpft worden seien. Diese Untersuchung liefere zusätzliche Daten zur Fähigkeit des Covid-19-Impfstoffs, den SARS-CoV-2-Stamm aus dem Vereinigten Königreich zu neutralisieren. Die Ergebnisse seien auf dem Online-Preprint-Server bioRxiv veröffentlicht und bei einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift eingereicht worden.BioNTech und Pfizer hätten Daten einer in-vitro-Studie veröffentlicht, in der eine der Schlüsselmutationen (N501Y) des Stamms aus dem Vereinigten Königreich untersucht worden sei, der auch im Virusstamm aus Südafrika enthalten sei. Die Studie habe gezeigt, dass auch Viren mit einer N501Y-Spike-Protein-Mutation wirksam durch Seren von mit dem Pfizer/BioNTech-Covid-19-Impfstoff geimpften Personen neutralisiert worden seien. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, finde die Ergebnisse "sehr beruhigend". Der entsprechende Impfschutz wäre bei jedem der 16 untersuchten Probanden auch gegenüber der neuen Variante B.1.1.7 noch gegeben.Die BioNTech-Aktie habe sich zuletzt wieder leicht erholen können. "Der Aktionär" bleibet langfristig ganz klar optimistisch. Insbesondere über den Corona-Bereich hinaus sei vom Mainzer Unternehmen noch einiges zu erwarten. Anleger sollten nach den Teilgewinnmitnahmen im Dezember die Restposition weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.