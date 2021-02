Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer habe nun auch in Japan grünes Licht erhalten. Am Sonntag sei der Impfstoff zugelassen worden, nachdem bereits am Freitag ein Gremium des japanischen Gesundheitsministeriums das Okay gegeben habe. Die Impfungen sollten nun in dieser Woche beginnen.Das Gremium des Gesundheitsministeriums habe grünes Licht angesichts der Dringlichkeit der laufenden Pandemie und der Tatsache gegeben, dass der Impfstoff von BioNTech/Pfizer bereits in mehreren Ländern verabreicht werde. Der Impfstoff sei in einem beschleunigten Zulassungsverfahren geprüft worden. Japan habe sich bereits im Vorfeld den Zugang zu 144 Mio. Dosen des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer, 120 Mio. von AstraZeneca und 50 Mio. Dosen von Moderna gesichert.Die BioNTech-Aktie hänge derzeit knapp unter der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke fest. "Der Aktionär" bleibe jedoch ganz klar optimistisch, zumal das Papier auch im Wettbewerbervergleich weiter nicht zu hoch bewertet sei. Nicht zu vergessen seien zudem die langfristigen Perspektiven des mRNA-Ansatzes. Anleger spllten ihre Restposition deswegen weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.