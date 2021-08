Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Starke Quartalszahlen des Impfstoff-Produzenten hätten am Montag die BioNTech-Aktie an der US-Technologiebörse Nasdaq auf ein Rekordhoch bei 459,88 Dollar getrieben. Die Aktie habe von einem starken Zahlenwerk profitiert, das BioNTech am Montagmittag präsentiert habe. Am Ende sei das Papier mit einem Plus von 15 Prozent auf 447,23 Dollar aus dem Handel gegangen. Der Börsenwert des Unternehmens habe damit erneut die Marke von 100 Milliarden Dollar überstiegen und liege damit umgerechnet in Euro über den meisten DAX-Unternehmen wie adidas, BASF und BMW.Der Impfstoff von BioNTech und des US-Partners Pfizer sei der erste gewesen, der in den USA und Europa die Zulassung bei Erwachsenen erhalten habe, auch bei den Jüngeren war dieser der erste, der grünes Licht erlangt habe. Es sei der mit Abstand am meisten verimpfte Impfstoff in Deutschland. Und die Nachfrage nach dem Vakzin dürfte hoch bleiben. Neben den Erstimpfungen stehe nun die dritte Dosis an.Pfizer und BioNTech hätten bereits erklärt, dass sie davon ausgehen würden, dass eine dritte Dosis ihres Impfstoffs "die höchste Schutzwirkung gegen alle derzeit getesteten Varianten, einschließlich Delta" habe. In den nächsten Wochen möchten sie genauere Daten aus einer Studie dazu vorlegen.Die BioNTech-Aktie ist mittlerweile zwar extrem heiß gelaufen, der Titel bleibt aber langfristig weiter aussichtsreich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Papier befinde sich auch im Impfstoff-Aktien-Index des AKTIONÄR. (Analyse vom 10.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link