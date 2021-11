Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Es sei ein Blutbad vor dem Wochenende. In die Reihe schlechter Meldungen um BioNTech würden sich jetzt wilde Spekulationen und Fake-Vorwürfe mischen. Dabei gehe es um harte Anschuldigungen hinsichtlich der Wirksamkeit des von BioNTech und Pfizer vertriebenen Impfstoffs. Und es gehe um Pfizer-CEO Albert Bourla.Die Schlussglocke rette BioNTech: Die Aktie des Mainzer Unternehmens habe innerhalb weniger Stunden mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren. Ursächlich dafür seien zum einen schwache Zahlen des US-Konkurrenten Moderna, der obendrein seine Jahresprognose kassiert habe. Zum anderen habe ausgerechnet BioNTech-Partner Pfizer Daten zu seinem Corona-Medikament veröffentlicht, das einen Gamechanger-Effekt bei der Behandlung von Corona-Erkrankten bedeuten könnte. Das solle aber nicht alles sein. Im Netz würden jetzt wilde Gerüchte und irre Spekulationen kursieren.Die Anschuldigungen Richtung BioNTech würden von Aussagen einer Whistleblowerin, die wenige Tage bei einem Subunternehmen in den USA beschäftigt gewesen sei, bis hin zu handfesten Fake-News mit Blick auf die Wirksamkeit des Impfstoffes Comirnaty, das BioNTech gemeinsam mit seinem US-Partner Pfizer vertreibe, reichen. Der Chef des US-Pharmariesen, Albert Bourla, solle dem Bericht einer kanadischen Website zufolge verhaftet worden sein. Eine glatte Lüge. Bourla habe am heutigen Freitag u.a. beim US-Wirtschaftssender CNBC ein Live-Interview gegeben. Er sei ein freier Mann.In den negativen Newsflow würden sich mit fallenden Kursen auch Fake-News in die Berichterstattung mischen. Anleger sollten den Absender solcher Nachrichten genau prüfen. Fake-News würden sich heute durch soziale Netzwerke rasend schnell verbreiten und könnten eine kursbeeinflussende Wirkung haben. Albert Bourla sei nicht in Haft. Und der Impfstoff von BioNTech sei nicht unwirksam - zumindest gebe es dafür keinen neuen Beleg. Der Kurssturz sei zurückzuführen auf ein Gemenge aus schwachen Zahlen von Moderna und der Ankündigung von Pfizer ein wirksames Medikament gegen Corona entwickelt zu haben. Nicht vergessen werden sollte dabei, dass Pfizer erst vor wenigen Tagen die Umsatzprognose für seinen Corona-Impfstoff angehoben habe. Pfizer und BioNTech würden sich die Einnahmen 50 zu 50 teilen. "Der Aktionär" erwarte, dass auch BioNTech kommende Woche bei der Vorlage seiner Quartalszahlen seine Jahresprognose nach oben anpassen werde, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.