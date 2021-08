Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

327,00 EUR +2,57% (13.08.2021, 09:51)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

374,02 USD +4,13% (12.08.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach der Mega-Rally in den vergangenen Wochen und Monaten hätten die Aktien BioNTech und Moderna in dieser Woche eine leichte Korrektur vollzogen. Am Donnerstag hätten die Aktien aber bereits wieder den Weg nach oben einschlagen können. BioNTech sei aus dem US-Handel mit einem Plus von gut vier Prozent gegangen, Moderna habe 1,6 Prozent zugelegt.Im Fokus stünden aktuell die Auffrischungsimpfungen, die so genannten Booster-Impfungen. In Israel seien diese bereits in vollem Gange. In den USA sollten Menschen mit geschwächtem Immunsystem nun eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen können. Dies habe die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA am Donnerstag bekannt gegeben.Es gehe besonders um Empfänger eines Spenderorgans und Menschen, bei denen ein vergleichbarer Grad an Immunschwäche diagnostiziert worden sei. Sie sollten dann eine Auffrischungsimpfung mit den Impfstoffen von Moderna oder Pfizer/BioNTech erhalten können. Der zuständige Ausschuss der Gesundheitsbehörde CDC solle am Freitag über weitere klinische Empfehlungen für immungeschwächte Menschen beraten, habe die FDA geschrieben.Trotz der langfristig enorm guten Aussichten für die Aktien von BioNTech und Moderna wäre eine Fortsetzung der jüngst begonnenen Verschnaufpause nicht ungewöhnlich und durchaus gesund für die Papiere. DER AKTIONÄR hatte zuletzt nach der 3.000-Prozent-Rally seit der Erstempfehlung zu weiteren Teilgewinnmitnahmen bei BioNTech geraten, Restposition weiter laufen lassen, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 13.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link