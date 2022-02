Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe am Donnerstagmorgen ihre Korrekturfahrt fortgesetzt. Zwischenzeitlich sei sie sogar bis auf 113,45 Euro abgerutscht und damit unter das Januar-Tief von 119,00 Euro. Dieses habe allerdings zuletzt zurückerobert werden können.Neben dem Russland-Ukraine-Konflikt würden auch Anzeichen für häufigere Nebenwirkunge der Corona-Impfung als bislang gedacht für Druck sorgen. Andreas Schöfbeck, Vorstand der BKK, sei von den Ergebnissen einer Analyse der Krankheitsdaten von 10 Mio. Versicherten so beunruhigt gewesen, dass er sich unverzüglich schriftlich an das Paul Ehrlich Institut (PEI) gewandt habe. Die Gesamtzahl der Nebenwirkungen liege demnach um ein Vielfaches höher als die, die durch das PEI gemeldet würden.Für die BioNTech-Aktie wäre es wichtig, dass sie über dem Januar-Tief von 119,00 Euro schließen könne. Langfristig würden die Aussichten weiter gut bleiben. Insbesondere die Onkologie-Pipeline sei sehr vielversprechend, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.