Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

147,60 EUR +1,65% (31.01.2022, 12:22)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

162,22 USD +4,97% (28.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe sich nach der heftigen Korrektur in den vergangenen Monaten zuletzt stabilisieren können. Auch am Montagmorgen könne der Titel leichte Zugewinne verzeichnen. Es gehe auf der Handelsplattform Tradegate rund ein Prozent nach oben auf 146,60 Euro. Im Fokus stehe aktuell weiterhin Omikron.Die Omikron-Variante habe zuletzt für Durck bei der BioNTech-Aktie gesorgt, da die Krankheitsverläufe deutlich milder als bei vorherigen Varianten gewesen seien. Gleichzeitig sei aber auch der Ruf nach einem auf Omikron angepassten Impfstoff lauter geworden. Hier habe BioNTech bereits im Dezember angekündigt, dass man daran arbeite. Im Januar dieses Jahres habe der US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) gemeldet, dass man bereits mit der Produktion erster Dosen begonnen habe.Die großflächige Auslieferung könne möglicherweise bereits im März starten, habe es geheißen. Doch die Europäische Arzneimitte-Agentur (EMA) könnte hier nun einen Strich durch die Rechnung machen. Marco Cavaleri, Impfstrategie-Chef der EMA, habe vor Kurzem bestätigt, dass es mit der tatsächlichen Verwendung in Deutschland wohl noch dauern könnte. So wolle die Arzneimittel-Agentur erst Richtung Mai über den neuen BioNTech-Wirkstoff entscheiden.Für dieses und kommendes Jahr habe BioNTech über feste Abnahmeverträge ohnehin bereits seinen Impfstoff-Absatz gesichert. Sollte nun tatsächlich eine jährliche Auffrischungsimpfung kommen, würde auch in Zukunft eine feste Größe in die Kassen von BioNTech fließen. Langfristig in den Fokus rücke aber immer mehr die weitere Pipeline - insbesondere im Bereich Onkologie. Hier werde es spannend, wie BioNTech die Projekte hier in nächster Zeit vorantreiben könne. Langfristig schlummert hier enormes Potenzial, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link