Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie setze am heutigen Mittwoch ihre Konsolidierung fort. Auf der Handelsplattform Tradegate verliere der Titel am späten Vormittag 2,4 Prozent auf 175,60 Euro. Dabei belaste eine Abstufung durch Redburn. Händlern zufolge hätten die Analysten die BioNTech-Aktie auf "sell" heruntergestuft.Des Weiteren sei bekannt geworden, dass der Impfstoffhersteller seine Impfstofflieferungen für Deutschland im Juli deutlich reduzieren werde. Das sei der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch aus Kreisen der Gesundheitsministerkonferenz bestätigt worden, die per Videokonferenz getagt habe. Eine Reduzierung der BioNTech-Lieferungen sei für das dritte Quartal bereits vor längerer Zeit angekündigt worden, allerdings nur ein leichter Rückgang.Das Bundesministerium prognostiziere nun für die erste volle Juliwoche (KW 27) 3,2 Millionen Biontech-Dosen - nach 5,7 Millionen für die letzte Juniwoche. Laut einem Bericht des Magazins "Business Insider" solle die Impfstoffmenge in der zweiten Juliwoche auf drei Millionen Dosen reduziert werden. Im Internet nenne das Bundesministerium für die zweite bis vierte Juliwoche diese Zahl auch offiziell, allerdings in Klammern gesetzt.In den vergangenen Tagen habe es derweil positive Meldungen zur Wirksamkeit des Impfstoffs bei Mutationen gegeben. Ein vollständiger Impfschutz mit zwei Dosen des Impfstoffs von BioNTech /Pfizer verhindere einer britischen Datenanalyse zufolge sehr gut schwere Krankheitsverläufe bei der Delta-Variante des Coronavirus. Die Effektivität sei in etwa so hoch wie bei der zuvor dominierenden Alpha-Variante, habe die Behörde Public Health England (PHE) am späten Montagabend mitgeteilt.DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich, Anleger bleiben bei der BioNTech-Aktie dabei, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 16.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)