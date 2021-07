Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In einem schwachen Marktumfeld habe sich das Papier des deutschen Impfstoffherstellers am Freitag weiter in die Höhe geschraubt und näheresich nun wieder dem Rekordhoch von Ende Juni an. Auslöser für die robuste Vorstellung sei eine Meldung vom späten Abend gewesen.BioNTech und sein US-Kooperationspartner Pfizer könnten Anfang 2022 in den USA eine reguläre Genehmigung für ihren bislang nur per Notfallzulassung genehmigten Corona-Impfstoff erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe dem Mittel für die Impfung von Menschen ab 16 Jahren ein beschleunigtes Verfahren (Priority Review) für eine reguläre Zulassung erteilt, hätten BioNTech und Pfizer bekanntgegeben. Ein Antrag auf die vollständige Zulassung für Kinder ab 12 Jahren solle laut den Angaben vom Freitagabend folgen, sobald die erforderliche Anzahl an Daten dafür vorliege.Pfizer habe zuletzt die Diskussion um eine mögliche dritte Impfung als Auffrischung angestoßen. Sollten die Behörden zustimmen, dürfte sich der Kusanstieg beider Aktien auf absehbare Zeit fortsetzen. Die Aktien beider Unternehmen stünden auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Gewinne laufen lassen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link