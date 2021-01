Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach der deutlichen Erholung in den vergangenen Tagen müsse die BioNTech-Aktie am heutigen Dienstag wieder Federn lassen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es mehr als zwei Prozent nach unten auf 87,20 Euro. Derweil wolle das Unternehmen nun auch direkt zur Impfstoffverteilung beitragen. BioNTech biete seinen Beschäftigten im Kampf gegen Corona nach einem Zeitungsbericht eine freiwillige Impfung an.Der Impfstoff solle auch Lieferanten und Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich zur Verfügung gestellt werden, "die aktiv und direkt am Produktions- und Vertriebsprozess beteiligt sind", habe das Unternehmen am Montag der Zeitungsgruppe VRM mitgeteilt. Alle damit verbundenen Kosten würden von BioNTech übernommen.BioNTech vertreibe den Impfstoff zusammen mit Pfizer. Wegen der großen Nachfrage solle die Produktion von 1,3 auf zwei Milliarden Impfstoffdosen erhöht werden, habe es geheißen. Um das gewährleisten zu können, brauche es nach Ansicht von BioNTech jede Frau und jeden Mann im Unternehmen, so die Zeitungen ("Allgemeine Zeitung Mainz", "Darmstädter Echo", "Wiesbadener Kurier"). Deshalb habe man sich entschlossen, allen Beschäftigten in Deutschland eine Impfung anzubieten. Das Bundesgesundheitsministerium sei informiert worden.BioNTech habe momentan nach Angaben auf der Unternehmenswebseite mehr als 1.300 Beschäftigte. Das Impfprogramm für die Mitarbeiter solle keine negativen Auswirkungen auf bestehende Lieferverträge haben, habe es geheißen. Die benötigten Mengen seien gering im Vergleich zu denen, die der EU und anderen Staaten zugesagt worden seien.Im Dezember hatte DER AKTIONÄR zu Teilgewinnmitnahmen geraten, die Restposition sollte man unbedingt laufen lassen, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 12.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)