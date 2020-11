Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Am heutigen Freitag seien wieder reihenweise neue Höchststände bei den Corona-Neuinfektionszahlen gemeldet worden. Viele Länder würden sich mittlerweile wieder im "Lockdown" oder "Lockdown light" befinden. Dementsprechend groß sei die Hoffnung, dass bald ein oder mehrere Corona-Impfstoffe zugelassen würden. Doch es seien bereits Zweifel laut geworden, ob denn so ein Impfstoff überhaupt Sicherheit biete. Grund für die Zweifel seien Fälle gewesen, bei denen bereits genesene Corona-Patienten erneut an Corona erkrankt seien. Doch Experten würden Entwarnung geben.Selbst wenn eine natürliche Infektion keine anhaltende Immunität induzieren sollte - eine Impfung könnte dazu dennoch in der Lage sein, hätten Immunologen und Impfstoffforscher vor Kurzem auf einer Online-Pressekonferenz des Science Media Center betont."Das Prinzip einer Impfung ist ein ganz anderes als das einer natürlichen Infektion", habe Leif-Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung und Oberarzt an der Medizinischen Klinik für Infektiologie und Pneumologie der Berliner Charité, erklärt.Einer der größten Hoffnungsträger in Sachen Corona-Impfstoff sei weiterhin das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech. Die Gesellschaft habe zusammen mit dem US-Partner Pfizer einen Impfstoff-Kandidaten entwickelt, der sich derzeit in der finalen Phase der klinischen Tests befinde. Es könne sich nur noch um Tage handeln, bis entsprechende Ergebnisse vorlägen. Im Erfolgsfall könnte dann schon bald die Notfallzulassung erfolgen."Der Aktionär" empfiehlt, die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel. Allerdings sollte man den spekulativen Charakter des Investments stets im Hinterkopf behalten. (Analyse vom 06.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link