256,60 EUR -2,36% (28.09.2021, 10:15)



307,09 USD -7,91% (27.09.2021, 22:00)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei am Montag im US-Handel deutlich unter Druck geraten und dabei auch unter die Unterstützung bei 320 Dollar gerutscht. Nun rücke die psychologisch wichtige 300-Dollar-Marke ins Visier. Bei knapp 280 Dollar warte zudem die 100-Tage-Linie als Unterstützung. Ein wichtiger horizontaler Support verlaufe im Bereich von 242 Dollar.Eine ausgedehnte Verschnaufpause nach der Rally der vergangenen Monate sei aber absolut nicht ungewöhnlich. Für noch nicht engagierte Anleger könnte sich damit sogar noch einmal die Chance zu einem attraktiven Einstieg ergeben.Welche Bedeutung der mRNA-Technologie beigemessen werde, würden auch die zahlreichen Preise zeigen, die verliehen worden seien. Bereits im Frühjahr hätten die beiden BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin das Bundesverdientskreuz erhalten. Zuletzt seien beide sowie die Biochemikerin Katalin Karikó mit dem Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis ausgezeichnet worden.Investierte Anleger sollten die jüngsten Gewinnmitnahmen nicht überbewerten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Pipeline von BioNTech sei prall gefüllt, die Möglichkeiten der mRNA-Technologie nach dem Durchbruch mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty seien enorm. DER AKTIONÄR bleibe langfristig für den deutschen Biotech-Titel sehr positiv gestimmt, kurzfristig könnte die Korrekturbewegung noch etwas anhalten. (Analyse vom 28.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link