Kurzprofil BioMarin Pharmaceutical Inc.:



BioMarin Pharmaceutical Inc. (ISIN: US09061G1013, WKN 924801, Ticker-Symbol: BM8, Nasdaq-Symbol: BMRN) ist mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender Krankheiten beschäftigt. Das Produktportfolio umfasse fünf zugelassene Produkte sowie zahlreiche klinische wie auch vor-klinische Entwicklungskandidaten. (19.08.2020/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioMarin Pharmaceutical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioMarin Pharmaceutical Inc. (ISIN: US09061G1013, WKN 924801, Ticker-Symbol: BM8, Nasdaq-Symbol: BMRN) unter die Lupe.Der Weg zu einer Medikamentenzulassung könne ein steiniger sein. Nicht nur die klinischen Studien seien stets mit Risiken behaftet, sondern auch die Behörden könnten ungeahnte Überraschungen bereithalten. In dieser Woche habe es BioMarin sowie Galapagos und dessen Partner Gilead Sciences eiskalt erwischt.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe die Zulassung für Filgotinib in der Indikation Rheumatoide Arthritis (RA) abgelehnt. Das komme überraschend, zumal die europäische Zulassungsbehörde in einem Ausschuss (CHMP) bereits eine positive Stellungnahme für die Substanz in dieser Indikation verabschiedet habe. Der Entwickler von Filgotinib, die belgische Biotech-Schmiede Galapagos, verliere zwischenzeitlich über 30% an Wert. Beim Partner Gilead Sciences seien es rund 6%.Die FDA fordere nun mehr Daten vom Forschungsduo - das erde den Prüfzeitraum für das Medikament in dieser Indikation weit in das Jahr 2021 verschieben.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link