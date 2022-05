Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international tätiger Industriedienstleister. Ziel der Konzerntätigkeit ist es, die Effizienz von Anlagen der Prozessindustrie zu steigern, ihre Verfügbarkeit zu sichern, Emissionen zu reduzieren und die Instandhaltungskosten zu senken. Dabei kommt der Gestaltung nachhaltiger Produktionsprozesse der Kunden wachsende Bedeutung zu. Das Portfolio von Bilfinger deckt die Wertschöpfungskette von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage und Instandhaltung über die Erweiterung und Generalrevision von Anlagen bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen ab.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsbereichen: Engineering & Maintenance und Technologies. Bilfinger ist speziell in Europa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. (16.05.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) unter die Lupe.Die Q1-Zahlen 2022 unseres Depotwerts Bilfinger sind überwiegend im Rahmen unserer Erwartungen ausgefallen: Bei einem deutlichen Umsatzanstieg um 14% auf 961 Mio. Euro rutschte das Nettoergebnis jedoch auf -6 Mio. Euro (Q1 2021: +10 Mio. Euro), so die Experten von "Der Anlegerbrief". Erfreulich: Die Prognose für 2022 sei bestätigt worden.Demnach solle im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) der Umsatz deutlich steigen, der Nettogewinn aber signifikant unter Vorjahr (130 Mio. Euro) liegen. Beides sei nicht neu. Das Auslaufen der Russland-Aktivitäten führe zu einer Rückstellung von 10 Mio. Euro und begrenze das Überraschungspotenzial für 2022 spürbar. Dass die Aktie so arg unter die Räder gekommen sei, erscheine den Experten jedoch überzogen. Die jüngsten Abschläge würden zudem aus dem Dividendenabschlag für die (Sonder-)Dividende von 4,75 Euro je Aktie resultieren. Die Analystenschätzungen hätten bereits den angekündigten Gewinnrückgang 2022, eine leichte Margenverringerung durch Kostensteigerungen und Belastungen aus dem Russland-Geschäft reflektiert. Mehr sitze aktuell wohl nicht drin.Die Russland-Rückstellung und fehlende Sondereffekte des Vorjahres hätten den Jahresstart etwas gedrückt. Der hohe Auftragseingang belege jedoch das Potenzial für Infrastrukturprojekte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bilfinger-Aktie: