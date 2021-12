Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

29,04 EUR +0,14% (06.12.2021, 12:30)



Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

29,10 EUR +0,34% (06.12.2021, 12:42)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert eine hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Service-Linien: Technologies und Engineering & Maintenance. Bilfinger ist vor allem in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und im Nahen Osten tätig. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen unter anderem aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. (06.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) unter die Lupe.Die Neunmonatszahlen von Bilfinger, des Depotwerts der Experten, würden in die richtige Richtung zeigen: Der Umsatz habe um 7% auf rund 2,76 Mrd. Euro zugelegt und das Konzernergebnis sei mit 64 Mio. Euro (9M 2020: -103 Mio. Euro) ins Plus gedreht. Den grundsätzlich erfreulichen Aussichten stehe nun die nächste Corona-Welle gegenüber.Die globalen Lieferkettenengpässe auf Kundenseite habe das Bilfinger-Management bei den jüngsten Prognosen für 2021 (Umsatz: deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 3,46 Mrd. Euro; adj. EBITA-Marge: über 3%) einkalkuliert. Inwieweit Corona den Mannheimern in die Suppe spucke, sei seriös nicht planbar. Aufgrund der erfolgreichen Restrukturierungen in der ersten Jahreshälfte sei Bilfinger effizienter geworden. Die Bruttomarge in Q3 sei auf 11,3% gestiegen (Q1: 10,2%, Q2: 9,7%). Hinzu komme, dass der Mittelzufluss aus dem Verkauf des Building & Facility Services-Geschäft von 458 Mio. Euro auch in Zukäufe fließen könnte. Sicher geplant seien Schuldentilgungen - und eine stattliche Sonderdividende (vgl. 42/2021), die den Aktienkurs stützen könnte.Die Furcht vor neuen Belastungen durch Corona habe die Börsen im Griff. Die Pandemie könne die positive Entwicklung bei Bilfinger verzögern, nach Erachten der Experten mittelfristig aber nicht aufhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bilfinger-Aktie: