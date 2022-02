Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

34,38 EUR -5,08% (14.02.2022, 09:52)



Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

34,06 EUR -4,81% (14.02.2022, 10:06)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert eine hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Service-Linien: Technologies und Engineering & Maintenance. Bilfinger ist vor allem in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und im Nahen Osten tätig. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen unter anderem aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Mit seinen rund 30.000 Mitarbeitern hält Bilfinger höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards ein und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. (14.02.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) unter die Lupe.Unser Depotwert Bilfinger ist nach der Veröffentlichung von Eckdaten für 2021 im Haussemodus, so die Experten von "Der Anlegerbrief. Wenngleich das durch einen Sonderertrag getriebene vorläufige Nettoergebnis in 2022 nicht erreicht werde, seien die Weichen für weiteres Wachstum gestellt.Nach Unternehmensangaben sei der Umsatz 2021 um 8% auf gut 3,7 Mrd. Euro gestiegen. Der Nettogewinn dürfte deutlich auf 130 Mio. Euro (GJ 2020: 99 Mio. Euro) bzw. 3,15 Euro je Aktie gestiegen sein. Dieser beinhalte jedoch einen Sonderertrag von 30 Mio. Euro aus Immobilienverkäufen. Daher werde es nach Aussagen des Managements im Geschäftsjahr 2022 unter dem Strich zu einem deutlichen Rückgang kommen. Bereinigt um den Sonderposten, den die Experten in ihren jüngsten Schätzungen noch nicht berücksichtigt hätten (42/2021), sähen sie ein kontinuierliches Gewinnwachstum. Auf Basis einer leicht von 2,7 auf 2,8% steigenden Nettomarge würden die Experten für 2022 einen Jahresüberschuss von 110 Mio. Euro schätzen. Getrieben werde das operative Wachstum durch den hohen, um 8% auf 4,0 Mrd. Euro verbesserten Auftragseingang.Bei Bilfinger sei die Phase der Umstrukturierungen und bereinigten Ergebnisse vorbei. Aus einem Verkauf würden zudem frische Mittel für Sonderdividende und Investitionen zufließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bilfinger-Aktie: