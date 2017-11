ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und erbrachte im Geschäftsjahr 2016 eine Leistung von 4,2 Mrd. (16.11.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baudienstleisters Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) charttechnisch unter die Lupe.Die objektive Auswertung anhand des "HSBC Trendkompass" signalisiere für die Bilfinger-Aktie einen intakten Aufwärtstrend. Für besonders vielversprechend würden die Analysten Konstellationen halten, in denen die mathematische Berechnung des Momentums und der Relativen Stärke "Hand in Hand" mit einem konstruktiven Chartbild gehe. Letzteres sei derzeit bei Bilfinger eindeutig der Fall.So arbeite das Papier an der Ausprägung eines Doppelbodens, der bei Notierungen oberhalb von 36,89 EUR abgeschlossen wäre. Möglicherweise sei diese untere Umkehr gleichzeitig Teil einer großen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Um dieses Umkehrmuster abzuschließen, bedürfe es eines Sprungs über die aktuell bei 37,53 EUR verlaufende Nackenlinie. Mut mache dabei die Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie das frische MACD-Kaufsignal. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, markiere das Jahreshoch 2017 (40,72 EUR) nur ein erstes Etappenziel. Perspektivisch rücke vielmehr das 2015er-Hoch bei 45,35 EUR wieder auf die Agenda, welches bestens mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 45,39 EUR) harmoniere. Im Ausbruchsfall biete sich das Hoch vom August (36,89 EUR) als engmaschige Absicherung an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.11.2017)Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:38,05 EUR +2,56% (16.11.2017, 09:41)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:38,00 EUR +2,60% (16.11.2017, 09:47)