Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erbringt eine jährliche Leistung von etwa 4 Mrd. EUR. (28.04.2017/ac/a/d)



Der Bilfinger-Aktie (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) gelang Mitte April der Ausbruch über den fallenden Widerstand, der sich seit dem Hoch von Dezember 2015 um 45,40 Euro hartnäckig über den Notierungen gehalten hatte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zuletzt seien die Notierungen im Februar dieses Jahres an dieser Hürde gescheitert, auf den langfristigen Aufwärtstrendkanal zurückgefallen, der aktuell zwischen 36,40 und 43,90 Euro beschrieben werden könne, und hätten von dort aus einen erneuten und diesmal erfolgreichen Versuch gestartet, über den Widerstand auszubrechen. Ein Durchstarten auf ein Hoch bei 40,72 Euro sei die Folge gewesen, das den höchsten Stand der Bilfinger-Aktie seit mehr als zehn Monaten dargestellt habe.Ein erstes Ziel steigender Notierungen kann das eingangs genannte Hoch sein, darüber hinaus könnten die Notierungen den dargestellten Aufwärtstrend verfolgen und in einem freundlichen Marktumfeld bereits auf kurze bis mittlere Sicht bis 50 Euro ansteigen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.04.2017)