Noch vor wenigen Jahren sei der strategische Wert von Daten erheblich unterschätzt worden. Heute entstehe dank steigender Rechenleistung, maschinellem Lernen und vernetzten Geräten ein Eldorado für unzählige Anwendungen. Google und Facebook hätten bereits vor über zehn Jahren die Richtung vorgegeben. Mittlerweile hätten sich mehrere tausend Start-ups auf den Weg gemacht, dicht gefolgt von den agilsten Unternehmen der "Old Economy", von Automobilherstellern bis zu Versicherungen. Selbst die größten Skeptiker hätten sich von symbolträchtigen Erfolgen überzeugen lassen - dem Sieg der Google-Software gegen den amtierenden Go-Weltmeister, den rapiden Fortschritten in der Gesichts- und Stimmerkennung sowie vollautonomen Fahrzeugen.



Noch bis vor wenigen Jahren sei die Nutzung großer Datenmengen ein Privileg derjenigen gewesen, die diese auch hätten analysieren können. Unternehmen aus jeder Branche könnten sich Wettbewerbsvorteile erschließen, wenn sie ihre Daten zu nutzen wissen würden. Denn wer seine Parameter erweitere, könne bessere Entscheidungen treffen, bestehende Produkte optimieren (Kosten reduzieren, die Produktivität erhöhen usw.) und neue Produkte besser auf eine bestimmte Zielgruppe abstimmen. Für nachhaltigen Erfolg seien Investitionen in Big Data ebenso unerlässlich wie für eine Neuausrichtung des Geschäftsmodells.



Wenig überraschend seien Technologieunternehmen die Ersten gewesen, die sich mit den riesigen Datenmengen befasst hätten. Branchengrößen wie IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399), Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) würden schon seit Jahren massiv in Rechenzentren und spezielle Analyseprogramme für Daten investieren. Mittlerweile böten diese Unternehmen Lösungen für ganze Industriezweige an. "Doch auch außerhalb des Technologiesektors verändert die Datenverarbeitung zahlreiche traditionelle Branchen, darunter Banken, Versicherungen, Automobilhersteller und Gesundheitsunternehmen. Außerdem helfen Daten bei der Wartung von Industrieanlagen und erhöhen die Energieeffizienz", so Marcireau.



Edmond de Rothschild Asset Management sei überzeugt: Für Anleger führe heute kein Weg an Big Data als strategisches Anlagethema vorbei. Mehr als jemals zuvor spiele es eine wichtige Rolle in den Köpfen der Entscheider, die die Geschäftsmodelle ihrer Unternehmen auf die Zukunft würden vorbereiten wollen. Anleger hätten sich vor allem mit dem Technologiesektor und insbesondere den Tech-Giganten Google (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), kurz GAFA, auseinandergesetzt und viel in diese Unternehmen investiert. "Doch Infrastrukturanbieter, die die Daten liefern, sind ebenso wie Datennutzer außerhalb des Technologiesektors zu finden und können sich durch die Verarbeitung von Daten einen strategischen Vorteil sichern. Dennoch sind sie nicht so hoch bewertet wie viele Technologieunternehmen. Nach unserer Erfahrung stößt man daher in anderen Branchen eher auf interessante Werte", so Marcireau. (13.11.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Gewinnmitnahmen haben den großen Technologieunternehmen in den vergangenen Wochen zugesetzt, so Jacques-Aurélien Marcireau, Deputy CIO Equities und leitender Manager des Edmond de Rothschild Fund Big Data.In den Jahren kontinuierlich fallender US-Zinsen (von 2006 bis 2016) hätten sich Anleger auf der Suche nach Renditen vor allem Wachstumswerten zugewandt. Technologieaktien mit ihrem Versprechen umwälzender Innovationen hätten zu dieser Zeit hoch im Kurs gestanden. Finanziert worden sei das Wachstum durch die üppige Liquidität, für die niedrige Zinsen gesorgt hätten. Und so habe sich das Phänomen quasi von selbst verstärkt. "Die Bewertungen sind noch immer relativ hoch, in einigen Fällen vielleicht etwas zu hoch, und weitere Verluste daher nicht ausgeschlossen. Big Data ist jedoch mehr als nur GAFA. Daten sind das schwarze Gold des 21. Jahrhunderts, und zu den Gewinnern gehören nicht nur Technologieunternehmen", so Marcireau.