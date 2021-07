DER TEUFEL STECKE - VIELLEICHT - IM DETAIL



Brüssel (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten hat sich in Bezug auf die internationale Steuerharmonisierung viel getan, so Florent Griffon, Responsible Investment Specialist bei DPAM.Joe Bidens Ankündigung einer umfassenden Neugestaltung der Unternehmensbesteuerung in den USA Anfang April - der "Made in America Tax Plan" - habe bereits einen Schlussstrich unter die jahrzehntelangen Senkungen der Körperschaftssteuer gesetzt. Zudem sei Anfang Juni mit der Einigung der G7 die Grundlage für einen internationalen Rahmen zur Besteuerung multinationaler Unternehmen geschaffen worden. Diese Ereignisse seien vielleicht die ersten Meilensteine eines neuen Zyklus der internationalen Steuerharmonisierung nach einem "dreißigjährigen Wettlauf um die niedrigsten Unternehmenssteuersätze", wie es US-Finanzministerin Janet Yellen ausgedrückt habe.STEUERWETTBEWERB SEI IMMER STÄRKER GEWORDENSeit Anfang der 1980er Jahre habe der Zyklus der Deregulierung zu einem verstärkten Steuerwettbewerb zwischen den Staaten und infolgedessen zu einem allmählichen Rückgang der effektiven Körperschaftssteuersätze geführt. Der durchschnittliche globale Unternehmenssteuersatz sei damit von 40% im Jahr 1980 auf 24% im Jahr 20191 gesunken. Das Für und Wider dieses Steuersenkungswettbewerbs sei umstritten. Seine Befürworter würden darin einen Schutz gegen die vermeintliche Tendenz von Regierungen sehen, den Steuerdruck auf Unternehmen zu erhöhen. Die Gegner würden auf die Ungerechtigkeit der Besteuerung zwischen verschiedenen Wirtschaftsakteuren verweisen. Fakt sei, dass der Steuerwettbewerb für die Staaten einen Einnahmeverlust mit sich bringe und ihre Fähigkeit zur Umsetzung öffentlicher Maßnahmen untergrabe. Die OECD schätze, dass dieser Einkommensausfall in den OECD-Mitgliedsstaaten zwischen 100 und 240 Milliarden US-Dollar pro Jahr und zwischen 500 und 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr auf globaler Ebene betrage2.Anfang April habe US-Finanzministerin Janet Yellen auf dem G20-Gipfel nachdrücklich angekündigt, dass an der Festlegung eines Mindeststeuersatzes für Unternehmen gearbeitet werde. Ende April habe die Biden-Administration erneut ihre Entschlossenheit demonstriert, indem sie für die OECD-Mitgliedsländer einen Satz von mindestens 15% vorgeschlagen habe, mit dem ausdrücklichen Ziel, ihn bis auf 21% zu erhöhen. Und schließlich hätten die Finanzminister der G7-Staaten Anfang Juni eine Einigung auf einen globalen Mindeststeuersatz verkündet. Diese Einigung stelle einen Durchbruch in der internationalen Koordinierung der Unternehmensbesteuerung dar und könnte ein Ausgangspunkt auf dem Weg zu einer globalen Reform sein. Die Vereinbarung umfasse zwei Säulen.Die erste Säule verleihe den Staaten im Wesentlichen das Recht, multinationale Unternehmen auf der Grundlage des Landes zu besteuern, in dem die Einnahmen erzielt würden, und nicht des Landes, in dem die Gewinne erklärt würden. Dies sei eine besonders wirksame Maßnahme für die Besteuerung von multinationalen digitalen Unternehmen. Im weiteren Sinne würde dies den Anreiz zur Gewinnverschiebung in Niedrigsteuerländer verringern. Die zweite Säule verleihe Staaten ein Recht auf "Nachversteuerung" , wenn andere Staaten eine niedrigere Einkommensbesteuerung anwenden würden. Diese Maßnahme würde de facto einen globalen Mindestkörperschaftsteuersatz für multinationale Unternehmen schaffen und damit vielen Steueroasen einen Strich durch die Rechnung machen.