Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (16.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) unter die Lupe.Lidl hole den Beyond-Meat-Burger nach Deutschland. Die Produkte des US-Unternehmens würden Ende Mai als limitierte Aktionsware verkauft. Deutsch habe seine Zweifel an der langfristigen Erfolgsstory von Beyond Meat, auch wenn das Konzept ganz gut in den Zeitgeist passe. Auch wenn der Börsengang von Beyond Meat ein Reisenerfolg sei, müsse das Unternehmen mit seinem Umsatz erst einmal in die mittlerweile exorbitante Bewertung reinwachsen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.05.2019)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.