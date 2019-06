Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

129,00 EUR +2,41% (13.06.2019, 10:27)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

141,97 USD +12,64% (12.06.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (13.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Auf den Crash hätten etliche Investoren sehnsüchtig gewartet und dann mit vollen Händen zugegriffen: Die Beyond Meat-Aktie sei am Mittwoch mit einem Plus von 13% durch die Decke gegangen, nachdem sei am Dienstag 25% verloren habe. Die warnenden Stimmen der Analysten würden ignoriert.Nach JPMorgan habe sich nun auch Bernstein Research skeptisch über die Kursentwicklung von Beyond Meat geäußert. Das Papier des Fleischersatzherstellers habe zuletzt deutlich aufgewertet und berge mittlerweile nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, so Analystin Alexia Howard. Zwar traue sie dem US-Unternehmen weiterhin sehr starkes Wachstum zu. Trotzdem habe sie die Beyond Meat-Aktie von "outperform" auf "market-perform" herabgestuft. Das Kursziel habe sie aber von 107 auf 123 USD angehoben.Beyond Meat sei derzeit die heißeste Aktie an der Wall Street. Die Bewertung sei zu hoch, das werde die Spekulanten jedoch sehr wahrscheinlich nicht daran hindern, den Titel in den kommenden hoch- und runterzutraden, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: