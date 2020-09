Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (22.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Trend zu veganem Essen gewinne auch in Asien zunehmend an Bedeutung. Beyond Meat wolle deshalb frühzeitig auf den riesigen chinesischen Markt setzen und für die Fleischersatzproduktion zwei Werke in der Nähe von Shanghai eröffnen. Eine entsprechende Einigung mit der Jiaxing Economic & Technological Development Zone sei bereits erzielt worden. Die Aktionäre seien begeistert, die Beyond Meat-Aktie sei deutlich fester in den Handel gestartet."China ist einer der weltweit größten Märkte für Fleischprodukte auf tierischer Basis und möglicherweise für Fleisch auf pflanzlicher Basis", habe jüngst Ethan Brown, CEO und Gründer von Beyond Meat gesagt. Die Einrichtungen würden "eine der weltweit größten und technologisch fortschrittlichsten Fleischfabriken auf pflanzlicher Basis" in einem "lebenswichtigen Land und Markt" umfassen.Candy Chan, General Manager von Beyond Meat China, habe gesagt: "China ist definitiv ein riesiger Markt. Obwohl die weltweite Fleischnachfrage jedes Jahr steigt, wächst die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten noch schneller. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des kalifornischen Unternehmens plant, die Produktion Anfang 2021 aufzunehmen."DER AKTIONÄR habe die Beyond Meat-Aktie seit letzter Woche wieder in der Empfehlungsliste. Sollte der Ausbruch über den massiven Widerstand bei 160 Dollar gelingen, dürfte sich der Trend noch einmal beschleunigen.Die Bewertung ist ambitioniert, die Beyond Meat-Aktie hat aber die Chance hineinzuwachsen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link