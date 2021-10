Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (22.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Rückschlag für Beyond Meat: Der Fleischersatz-Spezialist nehme seine Prognose für den Nettoumsatz in Q3/2021 zurück. Nach Bekanntgabe der Revidierung knicke der US-Titel zweistellig ein.Auf Grundlage der vorläufigen Ergebnisse rechne Beyond Meat nun mit einem Nettoumsatz von etwa 106 Mio. Dollar. Die Prognose des Unternehmens habe sich allerdings auf 120 bis 140 Mio. Dollar belaufen. Dem Vernehmen nach hätten mehrere Faktoren zu diesem Rückgang beigetragen.Beyond Meat verweise in diesem Zusammenhang auf die Beeinträchtigung der Nachfrage "durch breitere makro- und mikroökonomische Faktoren", unter anderem auch durch die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Zudem berichte Beyond Meat auch von einem Rückgang bei den Einzelhandelsbestellungen.Neueinsteiger sollten nun vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link