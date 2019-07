Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (02.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der US-Titel setze seine Achterbahnfahrt fort. Nach den Gewinnen zum Wochenausklang sei es am Montag um fünf Prozent nach unten gegangen. Am Dienstag erhole sich der Aktienkurs wieder etwas. Am Donnerstag werde sich in Deutschland zeigen, ob der Hype um Fleischersatz ungebrochen sei - oder schon nachlasse.Nach Lidl biete nun auch der Discounter Netto Patties von Beyond Meat an. Aktionszeitraum sei vom 4. bis 6. Juli - der Preis pro Packung belaufe sich auf 4,99 Euro.Bei Lidl seien die Beyond-Meat-Patties in manchen Filialen innerhalb von Minuten ausverkauft gewesen. Etliche Kunden seien leer ausgegangen. In den Sozialen Medien habe es deshalb heftige Kritik gehagelt.Nun seien die Investoren gespannt: Gebe es wieder einen Run auf die Patties? Oder lasse der Boom in unserer schnelllebigen Welt bereits etwas nach?Beyond Meat habe einen Hype ausgelöst, den es in dieser Art selten gebe. Nun stelle sich die Frage: Wie lange halte der Höhenflug an? Klar, Fleischersatz sei ein Megamarkt. Doch habe das Geschäft weniger Potenzial als etwa E-Commerce. Die Bewertung impliziere aber genau das Gegenteil.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" setzt die Beyond Meat-Aktie auf die Watchlist! (Analyse vom 02.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link