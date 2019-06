Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (12.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Vegan-Spezialist mache die Anleger wahnsinnig. Nach einer fulminanten Kursrally mit einem Kursplus von fast 600% in fünf Wochen sei die Beyond Meat-Aktie am Dienstag brutal abgestürzt, habe 25% verloren. Die Experten würden die Aktie nun fair bewertet sehen.Sei der Veggie-Hype an der Börse schon wieder vorbei? Ja, sage JPMorgan. Die US-Bank habe die Beyond Meat-Aktie von "übergewichten" auf "neutral" herabgestuft. Das Kursziel habe Analyst Ken Goldman von 120 auf 121 Usd erhöht. Die Beyond Meat-Aktie habe in zwei Handelstagen fast 70% an Wert gewonnen, so Goldman in seiner Studie. Damit sei selbst das außerordentlich hohe Umsatz- und Gewinnpotenzial des US-Unternehmens nun eingepreist.JPMorgan habe Beyond Meat Anfang Mai mit 25 USD an die Börse gebracht. Zu wenig, wie sich schon am ersten Handelstag herausgestellt habe. Am Montag sei die Aktie auf 186 USD gestiegen. Damit sei der Fleischersatzhersteller einer der erfolgreichsten Börsengänge der vergangenen Jahrzehnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: