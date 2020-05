Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (14.05.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat: Fleischproduktion in den USA bricht krisenbedingt ein - große Chance für Beyond Meat - AktienanalyseDie Pandemie hat gravierende Folgen für beinahe alle Bereiche der Wirtschaft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit einigen Tagen sende die US-Fleischindustrie SOS. Denn Corona-Infektionen unter den Mitarbeitern hätten gut ein Dutzend Fleischverarbeitungsfabriken lahmgelegt. Mehrere Konzerne hätten Schlachthöfe und Weiterverarbeitungsstätten vorübergehend schließen müssen, die sonst Supermärkte täglich mit Zehntausenden Rindern, Schweinen und Hühnern beliefern würden. Weil also die Fleischproduktion stark gesunken sei, komme es in Supermärkten und Restaurants zu Engpässen. Von dieser Entwicklung profitieren könnte der Fleischersatzhersteller Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND), wenn Kunden aufgrund des ausgedünnten Fleischangebots und steigenden Endverbraucherpreisen zu Alternativen greifen würden.Auch ohne Corona-Effekt verzeichne Beyond Meat starkes Wachstum: Im ersten Quartal 2020 seien die Erlöse um 141 Prozent auf 97,1 Mio. Dollar gestiegen. Gleichzeitig habe Beyond Meat unter dem Strich mit 1,8 Mio. Dollar schwarze Zahlen geschrieben, nach einem Verlust von 6,6 Mio. Dollar im Vorjahr. Obwohl das Unternehmen den Ausblick wegen der Pandemie zurückgezogen habe, sei die Aktie nach oben geschnellt.Einige Analysten hätten sich allerdings zurückhaltend gegeben. Goldman Sachs habe zwar das Wachstum und den Margenschwung im ersten Quartal honoriert, sehe dieses aber als eher geprägt von der Zeit vor der Krise an. Wie es sich am vorsichtigen Ausblick andeute, dürfte sich der Virus erst spät im März auf die Nachfrage ausgewirkt haben. Er halte die gegenwärtige Krise nicht für angemessen im Kurs berücksichtigt. Für Anleger heißt das: nicht volles Risiko gehen! (Ausgabe 19/2020)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: