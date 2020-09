Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

142,06 EUR +0,69% (30.09.2020, 17:17)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

165,725 USD +0,04% (30.09.2020, 17:11)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (30.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Für die Aktie von Beyond Meat könnte es gerade kaum besser aussehen. Erst gestern habe der Hersteller von Fleischersatzprodukten einen Mega-Deal mit Walmart beschlossen und das Papier damit kräftig beflügelt. Zudem könnte es heute zu einem enorm starken Kaufsignal kommen. Diese Marke sei nun für einen Ausbruch wichtig.Noch heute könnte es bei der Beyond Meat-Aktie zu einer neuen Einstiegschance kommen. Das Papier habe seit Juni eine Untertassenformation ausgebildet. Der Kurs sei dabei vom Juni-Hoch bei 167,16 Dollar bis an die Unterstützungszone bei 120 Dollar gefallen. Seit Beginn des Monats bewege sich der Kurs wieder stark nach oben und habe gestern kurzzeitig das Juli-Hoch überwinden können.Schließe der Kurs heute über 167,16 Dollar und löse damit die Untertassenformation auf, wäre das ein sehr starkes Kaufsignal. Aus charttechnischer Sicht wäre dann ein Anstieg bis rund 215 Dollar möglich.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link