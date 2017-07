Tradegate-Aktienkurs Caterpillar-Aktie:

Kurzprofil Caterpillar Inc.:



Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) ist ein weltweit präsenter Hersteller und Anbieter von Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven. Zu den bekanntesten Marken gehören Caterpillar, Perkins, Cat und FG Wilson. Die Produkte des Unternehmens umfassen Baggerlader, Radlader, Kettendozer, Bagger jeglicher Größenordnung, Motorgrader und Rohrverleger sowie Baumaschinen für den Untertagebau und die Straßenbau- und Forstindustrie. Daneben verkauft Caterpillar auch Einzelkomponenten und Elektronikzubehör zu den eigenen Produkten. Die Maschinen werden weltweit gefertigt und über ein dichtes Netz an internationalen Niederlassungen vertrieben. Um die entsprechenden Finanzierungs- und Versicherungslösungen kümmert sich Cat Financial.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Caterpillar-Aktienanalyse von Analyst Joel Tiss von BMO Capital Markets:Joel Tiss, Aktienanalyst beim Investmenthaus BMO Capital Markets, äußert laut einer aktuellen Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Anlässlich der Kapitalmarktveranstaltung im September dürfte Caterpillar Inc. ein Fünfjahresplan vorstellen. Damit sollte die Fähigkeit zur Entwicklung einer Gewinnkraft demonstriert werden.Die Analysten von BMO Capital Markets halten ein KGV von 13 bis 14 für möglich. Analyst Joel Tiss weist darauf hin, dass die Bewertungen von Industrietiteln in den letzten Jahren nahezu quer durch die Bank gestiegen seien.Die Aktienanalysten von BMO Capital Markets stufen in ihrer Caterpillar-Aktienanalyse den Titel von "market perform" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 110,00 auf 125,00 USD an.