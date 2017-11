Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

86,941 EUR -1,52% (17.11.2017, 16:25)



DE0005232805



523280



BDT



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (17.11.2017/ac/a/nw)

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von Analyst Björn Voss von Warburg Research:

Björn Voss, Analyst von Warburg Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal die Kaufempfehlung für die Aktie der Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT), erhöht aber das Kursziel von 87 auf 89 Euro.

Die Kennziffern des deutschen Ingenieurdienstleisters dürften ordentlich ausfallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das neue Kursziel für die Bertrandt-Aktie resultiere aus der Verlagerung seiner Bewertungsbasis von 2016/17 auf 2017/18. Sein neues Anlagevotum habe Voss mit dem Hinweis begründet, dass der Titel sein Kursziel erreicht habe.

Björn Voss, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Bertrandt-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und den fairen Wert von 87 auf 89 Euro angehoben. (Analyse vom 15.11.2017)

Xetra-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:
87,09 EUR -1,31% (17.11.2017, 16:12)