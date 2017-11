Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

Kurzprofil Bertrandt AG:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (15.11.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von Analyst Michael Punzet von der DZ BANK:Michael Punzet, Analyst der DZ BANK, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse den fairen Wert für die Aktie der Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) von 75 auf 80 Euro.Er sehe den deutschen Ingenieurdienstleister weiter gut positioniert, um von den Themen Elektromobilität, autonomes Fahren und Emissionen zu profitieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das herausfordernde Marktumfeld sowie Unsicherheiten bezüglich der weiteren Ausrichtung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf Herstellerebene dürften allerdings die Geschäftsentwicklung kurzfristig belasten.Michael Punzet, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Bertrandt-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 75 auf 80 Euro angehoben. (Analyse vom 15.11.2017)Xetra-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:86,23 EUR +2,11% (15.11.2017, 11:52)