Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (16.05.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Was ist nur in Warren Buffett gefahren? Der Starinvestor ist über sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway (ISIN: US0846807026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) erstmals eine Beteiligung an Amazon eingegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Nachricht habe vor allem deshalb für großes Aufsehen gesorgt, da die Papiere des weltgrößten Onlinehändlers so gar nicht recht ins Beuteschema Buffetts passen würden. Eigentlich sei der 88-Jährige Anhänger des "Value-Investing". Nur wenn er eine Aktie für unterbewertet halte, greife er zu.Da Amazon als extrem teuer gelte, dürften den Starinvestor andere Gründe zum Einstieg bewogen haben: Das Geschäftsmodell des Online-Riesen gelte als herausragend. Unabhängig davon laufe es bei der Beteiligungsgesellschaft prächtig. Im ersten Quartal sei der operative Gewinn um fünf Prozent auf 5,6 Mrd. Dollar gestiegen. Der Nettoüberschuss habe sogar 21,7 Mrd. Dollar betragen, wobei hier neue Bilanzierungsregeln für Verzerrungen sorgen würden. Im Vorjahreszeitraum habe es hier noch einen Verlust von 1,1 Mrd. Dollar gegeben. Im Vorquartal habe das Minus sogar 25 Mrd. Dollar betragen. Damals hätten milliardenschwere Abschreibungen auf den Lebensmittelhersteller Kraft Heinz zu Buche geschlagen.Mit liquiden Mitteln von gut 114 Mrd. Dollar ausgestattet sei Buffett ständig auf der Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten. Zuletzt habe Berkshire Hathaway angekündigt, sich mit zehn Mrd. Dollar an der Finanzierung einer möglichen Übernahme des US-Ölförderkonzerns Anadarko Petroleum durch den Rivalen Occidental zu beteiligen. Viele Aktionäre würden auf einen großen Deal hin fiebern. Auch vor diesem Hintergrund bleibe es bei Berkshire Hathaway sehr spannend.Die Experten vom "ZertifikateJournal" sehen den Titel weiterhin als Standardinvestment. (Ausgabe 19/2019)