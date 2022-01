Hinweis auf Interessenkonflikte:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett gehöre zu den besten Investoren aller Zeiten. Seit 1965 habe er mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway eine durchschnittliche jährliche Performance von 20% erzielt. Trotz dieser herausragenden Leistung habe er nicht nur Fürsprecher in der Investorenwelt.Bereits während des Neuen Marktes sei er für seine Haltung gegenüber den überbewerteten Technologieaktien scharf angegriffen worden. Einige hätten ihm damals sogar Inkompetenz vorgeworfen. Häufig sei zu hören gewesen, dass Buffett zu alt sei, um den Wert von Internet-Papieren zu erkennen. Doch Buffett sei sich treu geblieben und habe Recht behalten. Die Dotcom-Blase sei geplatzt und habe in einem der schlimmsten Bärenmärkte überhaupt geendet.Die Geschichte habe sich während der Corona-Krise wiederholt, als viele sogenannte "Story-Stocks" wie etwa Zoom, Shopify oder Roku Bewertungen an der Börse erreicht hätten, die an den Neuen Markt erinnert hätten. Wieder habe sich Buffett mit Käufen zurückgehalten und habe lieber Cash gehortet. Und er habe wieder Recht behalten. Diese Strategie verfolge er seit Jahren. Er wolle "herausragende Unternehmen zu einem fairen Preis" kaufen aber eben nicht zu viel bezahlen. Auch das bringe ihm seit Jahren Kritik ein.Während der Corona-Krise habe die US-Investorin, Gründerin und CEO der Investmentgesellschaft ARK Invest Cathie Wood eine enorme Popularität gewonnen. In der Presse sei von der besten Investorin der Welt die Rede gewesen. Besonders verehrt worden sei sie von den jungen "Robinhood-Tradern", die als Nutzer des Neo-Brokers Robinhood - der gebührenfreien Handel mit Wertpapieren ermögliche - mitten in der Krise den Aktienmarkt für sich entdeckt hätten.Bezeichnend: Neben Papieren wie Zoom, Shopify, Roku und Co habe Wood auch die Aktie von Robinhood selbstgekauft und dafür viel Applaus bei den Millennials geerntet (das Unternehmen sei im Juli 2021 an die Börse gegangen). Sie sehe in dem Unternehmen einen Disruptor, der Pionierarbeit für den freien Aktienhandel leiste und die traditionellen Broker dazu gezwungen habe, ihre Transaktionsgebühren zu senken.Aber wie sehe nun der direkte Vergleich zwischen Buffett und Wood aus? Eindeutiger könne das Ergebnis gar nicht ausfallen. Die Aktie von Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway habe im 52-Wochen-Zeitraum fast 40% zugelegt. Das ARK-Innovation-ETF habe 50% eingebüßt. Auch seit Beginn der Corona-Krise sei Wood von Buffett klar outperformt worden. Seit 1. März 2020 komme die Berskhire Hathaway-Aktie auf ein Kursplus von 52%, das ARK ETF Trust liege bei plus 30%.Kritik dürfe und müsse erlaubt sein. Auch ein Warren Buffett sei nicht von Fehlern gefeit und habe z.B. offen zugegeben, dass der Verzicht auf den Kauf von Google- und Amazon.com-Aktien zu Beginn 2000er Jahre ein Fehler gewesen sei. Auch mitten im Corona-Crash habe er lukrative Gelegenheiten verpasst, solche Qualitätswerte - wie z.B. Apple oder Alphabet - zu besonders günstigen Preisen (nach)zukaufen.Beim Geldanlegen zähle aber am Ende nur Eines: die Performance. Und hier könne dem Maestro des Investierens keiner etwas vormachen. Auch Cathie Wood nicht. Ein Grund mehr warum ihm auch seine schärfsten Kritiker und die vielen jungen "Robinhood-Trader" nun Respekt zollen sollten."Der Aktionär" bleibe für die Berkshire Hathaway-Aktie weiterhin bullish, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2022)