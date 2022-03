Hinweis auf Interessenkonflikte:



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

311,70 EUR +0,37% (21.03.2022, 12:38)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

342,41 USD -0,74% (18.03.2022)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (21.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Berkshire Hathaway habe heute mitgeteilt, dass es die Holding Alleghany für 11,6 Milliarden Dollar übernehme. Berkshire werde alle im Umlauf befindlichen Aktien zu einem Preis von 848,02 Dollar erwerben. Das entspreche einem Preisaufschlag gegenüber dem Kurs vom Freitag von satten 25 Prozent.Alleghany Corporation sei eine US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in New York. Zu den bekanntesten Beteiligungen von Alleghany würden die Versicherungen und Finanzdienstleiser TransRe, Rsui Group, CapSpecialty und Alleghany Capital gehören."Berkshire wird das perfekte dauerhafte Zuhause für Alleghany sein, eine Firma, die ich seit 60 Jahren genau beobachte. In 85 Jahren hat die Familie Kirby ein Unternehmen geschaffen, das viele Ähnlichkeiten mit Berkshire Hathaway aufweist. Ich freue mich besonders, dass ich wieder mit meinem langjährigen Freund Joe Brandon zusammenarbeiten werde", so Warren Buffett, Chairman und CEO von Berkshire Hathaway.Jefferson Kirby, Vorsitzender des Board of Directors von Alleghany, habe gesagt, seine Familie halte seit mehr als 85 Jahren eine bedeutende Beteiligung an Alleghany. Kirby glaube, dass der Deal mit Berkshire den Aktionären einen erheblichen Mehrwert bieten werde, aber auch eine einzigartige Gelegenheit darstelle, "mit einem gleichgesinnten und hoch angesehenen Investor und Unternehmensführer" zusammenzuarbeiten.Warren Buffett habe heute endlich eine neue, von den Investoren langersehnte Übernahme getätigt. Der Investmentguru sei für seine herausragende Expertise in der Finanzdienstleistungsbranche bekannt und dürfte sich vom heutigen Deal offensichtlich einiges versprechen. Zumal er das Unternehmen seit 60 Jahren kenne.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link