Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

249,05 EUR +0,24% (25.10.2021, 13:09)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

289,24 USD +0,84% (22.10.2021)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (25.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Aktie von Berkshire Hathaway laufe seit rund einem halben Jahr seitwärts, dabei könnte das Marktumfeld für die von Investorenlegende Warren Buffett begründete Holdinggesellschaft aktuell kaum besser sein. Das Team der 800%-Strategie PLUS habe sich den Wert angesehen und verrate, ob sich ein Einstieg lohne oder Anleger noch etwas länger an der Seitenlinie verbleiben sollten.Steigende Zinsen am Anleihenmarkt, eine steile Rally bei Öl und Gas sowie explodierende Frachtraten im Transportgeschäft: All das sollte dem konservativen Teil des Investmentportfolios von Warren Buffet und damit auch der Aktie Rückenwind verleihen. Am Kursverlauf sei davon seit einigen Monaten aber nichts zu sehen, die Aktie trete innerhalb der Trading-Range zwischen 270 und 290 Dollar auf der Stelle.Was Anlegerinnen und Anleger angesichts der prominenten Beteiligungen an Apple und Amazon gerne übersehen würden, sei: Ein bedeutender Teil des operativen Geschäfts ruhe noch immer auf den Schultern von Banken- und Versicherungsbeteiligungen (Bank of America, American Express, Geico), vom Energie- (Philipps 66) und auch dem konjunktursensiblen Transportgeschäft (BNSF Railway) - und hier laufe es dank bislang steiler gesamtwirtschaftlicher Erholung in den Vereinigten Staaten bestens!In der vergangenen Woche habe sich Berkshire unter einem ordentlichen Handelsvolumen dynamisch von der 50-Tage-Linie lösen können. Sollte das Momentum auch an dieser Woche anhalten, sei ein erneuter Anstieg an die Marke von 290 Dollar und darüber hinaus denkbar: In diesem Fall dürfte eine steile Ausbruchsrally folgen.Prozyklische Anleger sollten für ihren Einstieg auf den Buy-Trigger bei 290 Dollar warten. Antizyklische und preissensitive Investoren hingegen beobachten, ob die Buffett-Aktie nicht ein weiteres Mal an der Oberkante des Seitwärtstrends abprallt und erneut die 50-Tage-Linie oder gar die Unterkante bei 275 Dollar anläuft, und schlagen dann zu, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link