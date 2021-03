Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

207,05 EUR +3,92% (01.03.2021, 21:26)



XETRA-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

205,35 EUR +2,47% (01.03.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

249,87 USD +3,89% (01.03.2021, 21:11)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Deutschland Berkshire Hathaway-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (01.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Warren Buffett sei zuletzt häufig für seine angebliche Passivität kritisiert worden. In der Tat habe sich der Altmeister mit Zukäufen eher zurückgehalten. Nun zeige sich jedoch, dass die Investmentlegende eine klare Strategie verfolgt habe, die sich nun auszahle.Am vergangenen Samstag habe Berkshire seine Geschäftszahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Und diese seien mehr als solide ausgefallen. Berkshire habe den Nettogewinn im vierten Quartal um 23 Prozent auf 35,8 Milliarden Dollar gesteigert. Auffällig sei jedoch vor allem eine Sache gewesen. Buffett habe im letzten Jahr Aktien im Wert von rund 25 Milliarden Dollar zurückgekauft.Und das überrasche angesichts der hohen Bewertungen der Aktienmärkte wenig. Zum einen verfüge Buffett trotz des Aktienrückkaufs immer noch einen Cashbestand von rund 138 Milliarden Dollar. Zum anderen habe Buffett immer wieder betont, dass Aktienrückkäufe für ihn das Mittel der Wahl seien, wenn er keine geeigneten Übernahmeziele oder Unternehmensbeteiligungen finde.Warren Buffett habe trotz seines hohen Alters den Lenker fest im Griff. Wie ein sehr erfahrender und kaltschnäuziger Kapitän habe er das Schiff erfolgreich aus der schwierigen Lage - Coronakrise - in ruhige Gewässer gelenkt. Und Buffett sei sich und seinen Investment-Prinzipien dabei treu geblieben. Da könne man als Börsianer nur den Hut vor dem Größten der Größten in der Investmentbranche ziehen. Anleger sollen die Gewinne bei der Berkshire Hathaway-Aktie laufen lassen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: