Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

179,20 EUR -0,20% (14.08.2020, 10:26)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

179,00 EUR -0,23% (14.08.2020, 10:05)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

211,90 USD -0,59% (13.08.2020)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (14.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Berkshire-Aktie habe lange Zeit zu den Underperformern in der Corona-Krise gehört. Dies habe sicherlich zum Teil auch daran gelegen, dass der große Investor Warren Buffett im Crash zu vorsichtig agiert und auf größere Käufe weitgehend verzichtet habe. In den letzten Wochen habe sich das "Orakel aus Omaha" allerdings in bester Kauflaune präsentiert. Nun scheine auch die Berkshire-Aktie Morgenluft zu wittern und liefere gleich mehrere starke Kaufsignale.Seit dem Corona-Tief befinde sich das Papier in einem intakten Aufwärtstrend. Das Kursplus seit März betrage sehr ordentliche 33 Prozent. Nach der Überwindung wichtiger Chartmarken - der 200-Tage-Linie bei 202,18 Dollar und des Widerstands bei 203,33 Dollar - sei der Weg in Richtung des weiteren wichtigen Widerstands bei 218,80 Dollar frei. Nächstes Anlaufziel für die Bullen wäre bereits das Rekordhoch bei 231,61 Dollar.Zudem habe die Berkshire-Aktie im 52-Wochen-Chart eine Tassenformation - eine der bullishsten Chart-Formationen überhaupt - ausgebildet.Die Rally der Berkshire-Aktie werde von einem positiven Newsflow begleitet. In den letzten Tagen und Wochen sei bekannt geworden, dass Buffett Milliarden Dollar in Erdgasgeschäfte und den Aktienrückkauf investiert habe. Zudem habe er seine Beteiligung bei der Bank of America um 1,34 Milliarden Dollar auf 11,8 Prozent ausgebaut."Der Aktionär" behält seine bullishe Einschätzung für das Buffett-Papier bei: Die Berkshire-Aktie ist sowohl charttechnisch als auch fundamental (21er KUV liegt bei 1,1) ein "Strong Buy". Anleger können jederzeit zuschlagen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link