Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (09.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Obwohl die Berkshire Hathaway-Aktie weiterhin von Hoch zu Hoch eile, werde der Starinvestor Warren Buffett von einigen Marktbeobachtern kritisiert. Für den AKTIONÄR sei diese Kritik unberechtigt.Gestern habe der US-Titel ein neues Rekordhoch bei 260,23 Dollar erreicht und den Handel mit knapp zwei Prozent im Plus abgeschlossen. Die Kritiker würden Buffett jedoch vorwerfen, dass er zu sehr auf Aktienrückkäufe setze und die Tech-Rally verpasst habe.In der Tat habe Buffett in seiner gesamten Investorenlaufbahn nur wenig in Tech-Werte investiert. Das sei aber schlicht der Tatsache geschuldet, dass die Technologiebranche nicht zu seinem Kompetenzradius gehöre, wie er stets betont habe. Eine Ausnahme bilde Apple, einer der beständigsten Titel aus der Tech-Branche, der viele Gemeinsamkeiten mit Konsumwerten besitze und ein sehr beständiger Dividenden-Zahler sei. Kein Wunder, dass Buffett die Apple-Aktie in seinem Portfolio gerne sehe.Wieso sollte Buffett also mit 90 Jahren seine Investmentprinzipien ändern, mit denen er groß geworden sei? Zumal die Märkte aktuell eine außerordentlich hohe Bewertung aufweisen würden. Wie groß das Rückschlagpotenzial bei vielen überteuerten Technologieaktien sei, werde derzeit eindrucksvoll bewiesen.Aktienrückkäufe seien für Buffett schon immer das Mittel der Wahl gewesen, wenn er zu wenig geeignete Übernahmeziele gefunden habe. Warum sollte ein kerngesundes und schuldenfreies Unternehmen mit einem Cashberg von 138 Milliarden Dollar das nicht tun? Zeige es doch, dass der Unternehmenslenker weiterhin volles Vertrauen in sein Geschick und seine Beteiligungsgesellschaft setze.Zu guter Letzt hätten Buffett und sein kongenialer Partner Charlie Munger schon immer auf eine hohe Cashquote gesetzt, wenn der Aktienmarkt ihnen zu teuer erschienen sei. So auch zu Zeiten des Neuen Marktes. Auch hier seien sich die beiden treu geblieben.Warren Buffett habe trotz seines hohen Alters den Lenker fest im Griff. Wie ein sehr erfahrender und kaltschnäuziger Kapitän habe er das Schiff erfolgreich aus der schwierigen Lage - Coronakrise - in ruhige Gewässer gelenkt. Und Buffett sei sich und seinen Investment-Prinzipien dabei treu geblieben. DER AKTIONÄR liege bei der Berkshire Hathaway-Aktie seit der Empfehlung im letzten Jahr knapp 33 Prozent im Plus.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Berkshire Hathaway-Aktie die Gewinne laufen zu lassen! (Analyse vom 09.03.2021)