Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (05.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ein "Strong Buy".Nach einer fulminanten Rally befinde sich der Aktienmarkt seit einigen Wochen mal wieder in einer Korrekturphase. Der marktbreite S&P-500-Index - an dem sich Warren Buffett gerne messe - habe seit seinem Hoch in wenigen Tagen in der Spitze über zehn Prozent eingebüßt. Und was mache die Berkshire-Aktie?Die Anteilscheine von Buffetts Investment-Holding hätten in der Spitze nur knapp sieben Prozent abgegeben und würden sich aktuell nur wenige Prozent unterhalb ihres September-Hochs befinden. Das Erstaunliche dabei sei, dass das Portfolio von Berkshire nach wie vor größtenteils aus Apple-Aktien - fast 50 Prozent des Aktienkapitals im Gesamtportfolio - bestehe. Und gerade die Apple-Aktie habe in den letzten Tagen deutlich korrigiert. In der Spitze habe das Kursminus bei rund 20 Prozent gelegen.Aus technischer Sicht sehe die Berkshire-Aktie sehr aussichtsreich aus. So sei im Juli ein starkes Kaufsignal durch Golden Cross (GD50 durchbreche GD200 nach oben) ausgelöst worden, zudem sei seit Februar eine Tasse-mit-Henkel-Formation im Berkshire-Chart entstanden. Ein sehr bullishes Signal, das die Fortsetzung des Aufwärtstrends sehr wahrscheinlich mache.Die Gründe für die Relative Stärke von Berkshire seien vielfältig. Zum einen kaufe Buffett massiv eigene Aktien zurück. Zum anderen verfüge Berkshire aktuell über riesige Barreserven. Im zweiten Quartal sei der Geldberg, auf dem der 90-jährige Staranleger sitze, um gut zehn Milliarden auf den Rekordbetrag von 146,6 Milliarden Dollar (124,4 Milliarden Euro) gestiegen. Zudem ziehe die Berkshire-Aktie schlichtweg einen anderen Anleger-Typus an.Positiv hätten die Investoren auch seine neueste Milliarden-Investition in Japan gewertet. Vorletzte Woche habe Buffett bekannt gegeben, jeweils fünf Prozent der Anteile von fünf japanischen Handelsgesellschaften - Tochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, und Sumitomo - über einen Zeitraum von zwölf Monaten erworben zu haben. Die Gesamtsumme der Investition belaufe sich auf 6,25 Milliarden Dollar."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Das Buffett-Papier ist ein "Strong Buy", Anleger können jederzeit zugreifen, so Emil Jusifov. Investierte sollten die Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link