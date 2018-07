NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

197,49 USD -1,47% (19.07.2018, 22:04)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (20.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffet wisse nicht so recht wohin mit ihrer Geld und hat die Beschränkungen für Aktienkäufe gelockert. Diese Nachricht habe der Berkshire Hathaway-Aktie einen Auftrieb gegeben. Das Papier sei in den letzten Jahren ohnehin ein sehr gutes, konservatives Investment gewesen. Nun habe die Aktie die 200-Tage-Linie dynamisch nach oben durchbrochen und auch den kurzfristigen Abwärtstrend geknackt, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.07.2018)Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:169,02 EUR -1,22% (20.07.2018, 13:35)