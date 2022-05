Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (17.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett und Berkshire Hathaway hätten im ersten Quartal ein paar Änderungen im Portfolio vorgenommen. Unter anderem habe die Beteiligungsgesellschaft einen großen Anteil an der Citigroup gekauft. Bei einem anderen amerikanischen Unternehmen habe das Orakel von Omaha hingegen fast komplett die Reißleine gezogen.Buffett habe mehr als 55 Millionen Aktien im Wert von 2,95 Milliarden Dollar an der Citigroup gekauft. Einen weiteren Finanztitel, bei dem der 91-Jährige zugegriffen habe, sei Ally Financial gewesen. Wert des Anteils zum Ende des ersten Quartals: 400 Millionen Dollar.Zudem habe Buffett Aktien des Chemieunternehmens Celanese Corp, des Versicherers Markel, des Gesundheitsdienstleisters McKesson und des Medienunternehmens Paramount Global gekauft.Verkauft habe er fast seinen kompletten Verizon-Anteil. Seine Position an Wells Fargo habe Buffett reduziert.Buffett glänze seit Monaten mit starkem Stock-Picking. Ergebnis: Die Aktie von Berkshire Hathaway habe im laufenden Jahr 3,5 Prozent zugelegt, während der S&P 500 16 Prozent im Minus liege.Das Kursziel des "Aktionär" für Berkshire (+80 Prozent seit der Empfehlung vom Juni 2020) liegt bei 390 Euro, Stoppkurs: 260 Euro, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 17.05.2022)