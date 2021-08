Die Reaktionen an den Kapitalmärkten würden bisher verhalten ausfallen. Das habe verschiedene Gründe: Zum einen verunsichere die härtere Gangart der chinesischen Regierung vor allem gegenüber dem dortigen IT-Sektor. Zum anderen würden die Inflations- und Renditeentwicklungen sowie die jüngsten negativen Nachrichten zur Delta-Varianten-Situation als belastend angesehen.



Was die Sektoren angehe, sei Decker der Ansicht, dass ein Großteil des derzeitigen Wachstumserfolgs von Technologie-/Internetunternehmen bereits in den Aktienkursen verankert sei und das erneute Kurssteigerungen nur dann möglich seien, wenn das Wachstum längerfristig anhalte. In der Zwischenzeit belohne der Markt weiterhin die zyklischeren Segmente, die stark unter der Pandemie gelitten hätten. Da sich ein Großteil dieser Unternehmen bis auf das Niveau vor der Pandemie erholt habe, brauche es für eine fortgesetzte Aufwärtsentwicklung aber auch hier weiter verbesserte Wachstumsaussichten. Die hohen Bewertungen und die saisonale Schwäche könnten den Markt in den kommenden Wochen unter Druck setzen.



Langfristig bleibe Decker bei seiner positiven Einschätzung von Unternehmen und Sektoren, die sich auf der richtigen Seite des Strukturwandels befinden würden. Hierzu würden vor allem Technologie und Gesundheitswesen zählen. Beide Sektoren hätten erneut hervorragende Ergebnisse vorgelegt und seien gut aufgestellt, um weiterhin von ihren jeweiligen strukturellen Wachstumstreibern zu profitieren, auch wenn sie bei den Anlegern kurzfristig aus der Mode kommen könnten. (05.08.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nachdem fast zwei Drittel der Unternehmen (64% in den USA und 66% in Europa) ihre Ergebnisse vorgelegt haben, sieht es so aus, als würden die Analysten auch dieses Mal positiv überrascht werden, so Marc Decker, Leiter Fondsmanagement bei Merck Finck a Quintet Private Bank.Denn mit Gewinn- und Umsatzwachstum sei es über alle Sektoren hinweg weiter bergauf gegangen. Der Prozentsatz der Unternehmen, welche dabei die Erwartungen übertroffen hätten, sei sowohl in den USA als auch in Europa auf Rekordniveau.