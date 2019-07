Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die US-Indices S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) erreichten vergangene Woche jeweils ein Allzeithoch, so die Analysten der Privatbank Berenberg im aktuellen "Märkte-Monitor".Kurzfristiger AusblickDiese Woche stehe die US-Notenbank im Mittelpunkt. Marktteilnehmer würden von der FED eine Zinssenkung von 0,25 Prozentpunkten erwarten und hätten in den nächsten Monaten bereits weitere Zinssenkungen eingepreist. Neue Impulse könnten auch von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China ausgehen. Zudem laufe sich die Unternehmensberichtssaison auf Hochtouren. Während sowohl in den USA als auch in Europa die Unternehmen bislang positiv überrascht hätten, würden sich zumindest in Europa die Senkung der Ausblicke häufen. Am Mittwoch würden in China die Einkaufsmanagerindices Aufschluss geben, ob die Stimulierungsmaßnahmen für die Konjunktur wirken würden. In den USA stehe am Mittwoch die Zinsentscheidung der FED im Fokus. Am Donnerstag würden die EU-Einkaufsmanagerindices für das verarbeitende Gewerbe und in den USA der ISM-Index veröffentlicht. Am Freitag würden in den USA die Arbeitsmarktdaten und die Verbraucherstimmung der Universität Michigan die Wirtschaftslage widerspiegeln. (29.07.2019/ac/a/m)