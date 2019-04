London (www.aktiencheck.de) - Bei vielen Investoren herrscht weiterhin latente Rezessionsangst, so Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management.



Die anstehende Berichtssaison werde daher sehr aufschlussreich, denn sie gebe Auskunft über die tatsächliche Lage auf Unternehmensebene. Zwar würden auch die Experten zugestehen, dass die Welle der Gewinnanstiege ihren Zenit überschritten habe. Angesichts der starken Anpassungen der Analystenschätzungen würden die Experten aber klares Potenzial sehen, dass die bereits deutlich gedämpften Erwartungen übertroffen werden könnten. Zusammen mit wieder positiveren Aussagen zur Entwicklung in den nächsten Monaten könnte das zu weiter steigenden Kursen an den Aktienmärkten führen. (12.04.2019/ac/a/m)



